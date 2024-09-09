Планшеты Samsung с чипом MediaTek будут заметно дороже iPad Pro M4

Предстоящие планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra заметно подорожают, несмотря на использование более дешевого железа. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Согласно утечке из Швейцарии, предстоящие планшеты будут стоить примерно на 150 франков (около 16 тыс. руб.) дороже предыдущих моделей, что смутило экспертов с учетом того, что новинки будут оснащены более дешевым чипом MediaTek Dimensity 9300+ вместо решения от Qualcomm, как это было в прошлых версиях.

Для сравнения, в июле 2023 года Samsung Galaxy Tab S9+ стоил в Швейцарии 1029 франков, что на 120 франков дешевле предполагаемой цены его преемника. Аналогичная ситуация с Tab S9 Ultra, который изначально был выпущен по цене в 1229 франков — на 170 франков дешевле ожидаемой цены новой версии.

Таким образом, Samsung Galaxy Tab S10+ будет продаваться от 1179 франков (около 126 тыс. руб.), а флагманский Tab S10 Ultra — от 1399 франков (около 149,4 тыс. руб.). Стоимость новинок в России остается неизвестной, но она, судя по всему, будет дороже флагманских iPad Pro M4 на 11 и 13 дюймов, которые в среднем предлагаются по цене от 81 и 112 тыс. руб.