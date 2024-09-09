Планшеты Samsung с чипом MediaTek будут заметно дороже iPad Pro M4
Предстоящие планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra заметно подорожают, несмотря на использование более дешевого железа. Об этом сообщает портал GSMArena.
Согласно утечке из Швейцарии, предстоящие планшеты будут стоить примерно на 150 франков (около 16 тыс. руб.) дороже предыдущих моделей, что смутило экспертов с учетом того, что новинки будут оснащены более дешевым чипом MediaTek Dimensity 9300+ вместо решения от Qualcomm, как это было в прошлых версиях.
Для сравнения, в июле 2023 года Samsung Galaxy Tab S9+ стоил в Швейцарии 1029 франков, что на 120 франков дешевле предполагаемой цены его преемника. Аналогичная ситуация с Tab S9 Ultra, который изначально был выпущен по цене в 1229 франков — на 170 франков дешевле ожидаемой цены новой версии.
Таким образом, Samsung Galaxy Tab S10+ будет продаваться от 1179 франков (около 126 тыс. руб.), а флагманский Tab S10 Ultra — от 1399 франков (около 149,4 тыс. руб.). Стоимость новинок в России остается неизвестной, но она, судя по всему, будет дороже флагманских iPad Pro M4 на 11 и 13 дюймов, которые в среднем предлагаются по цене от 81 и 112 тыс. руб.