Москвичи смогут увидеть полярное сияние

В ночь на среду, 11 сентября, жители столичного региона смогут наблюдать полярное сияние из-за магнитной бури.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Так как магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, то есть хорошая вероятность в столичном регионе наблюдать полярное сияние», – сказал Богачев.

Он добавил, что из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных бурь – до двух в неделю.

Магнитная буря накроет Землю

«Вторая половина сентября будет активная, был небольшой перерыв и ожидается, что активность на Солнце снова придет на высокий уровень. Может быть одна-две бури в неделю, маловероятно, что будет больше», – пояснил Богачев.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на Земле 10 сентября начнется магнитная буря, после полуночи 11 сентября она усилится до среднего уровня.