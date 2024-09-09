Названы сроки выхода флагманского OnePlus 13

Издание Пепелац Ньюс опубликовало информацию со ссылкой на Луи Ли, президента китайского подразделения OnePlus, о том, что новый флагманский смартфон OnePlus 13 будет представлен в ноябре текущего года.

По словам представителя компании, мероприятие по запуску OnePlus 13 состоится вскоре после того, как будет выпущен новейший флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, дебют которого запланирован на середину октября. Следовательно, презентация нового флагмана ожидается в конце октября или в начале ноября.

Возможно, продажи устройства стартуют в рамках празднования Дня холостяка, который проходит в Китае 11 ноября и известен своими скидками. Тем временем, мировая премьера девайса может быть намечена на начало 2025 года.