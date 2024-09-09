Потенциальных владельцев iPhone 16 предупредили о недостатках новинки

Редакция портала «Палач» составила подборку из потенциальных недостатков iPhone 16, из-за которых лучше рассмотреть к покупке ранние модели iPhone или устройства под управлением Android.

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Сложности с приложениями — главная проблема для владельцев iPhone из России. Службы, включая банковские приложения и онлайн-кинотеатры, могут исчезнуть из App Store в любой момент. На Android эта проблема решается проще — можно зайти на сайт разработчика или в альтернативный магазин приложений.

Многие рассчитывают на покупку базового iPhone 16, но он будет уступать большинству Android-флагманов по некоторым параметрам: в новинке не будет высокой частоты обновления экрана, Always-on Display и телеобъектива. При этом из-за повышенного спроса в первые недели эта модель будет стоить очень дорого.

Ожидалось, что Apple будет продвигать новинки за счет ИИ-фишек, но их внедрят в новинки в октябре, уже после старта продаж iPhone 16. Сначала внедрят базовые фишки для англоязычных пользователей, а обновленную Siri и масштабные функции — только в следующем году.

Кроме того, в отличие от Android-смартфонов на iPhone в России все еще нельзя пользоваться бесконтактной оплатой.

Наконец, отмечается, что осенью выгоднее купить старую модель iPhone, так как цены на новые модели при старте продаж в России будут завышены. Затем они снизятся, но многим пользователям подойдут и старые модели по более низкой цене.