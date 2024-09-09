В Австрии нашли ранее неизвестную композицию Моцарта

Австрийский и немецкий ученые Пауль Дункан и Карстен Воллин определили автора композиции, которая ранее приписывалась неизвестному музыканту из окружения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791). По новым данным, сочинение принадлежит именно Моцарту, сообщила пресс-служба Земельного архива Штирии.

Работа под названием "Миланские вариации" упоминалась в тематическом указателе работ Моцарта, но считалось, что ее автором был музыкант из его окружения, потому что эта пьеса для фортепиано оценивалась критиками как "немоцартовская".

Известен был лишь повод к ее сочинению - свадьба в 1771 году в Милане эрцгерцога Фердинанда Карла с Марией Беатриче д’Эсте. 15-летний Моцарт по этому же поводу сочинил оперу "Асканий в Альбе". Авторство "Миланских вариаций" оставалось неизвестным.

Музыкальный историк Земельного архива Дункан сумел доказать, что манускрипт с "Миланскими вариациями" был подготовлен венским писарем Йоханнесом Трэгом и был закончен, предположительно, в годы жизни Моцарта. Его немецкий коллега Воллин дополнительно изучил документ.

"Выводы немецкого ученого об авторстве [композиции] привели не к кому иному, как к самому музыкальному вундеркинду восемнадцатого столетия: Вольфгангу Амадею Моцарту. Малоизвестная и, предположительно, ни разу не сыгранная в последние два столетия работа приходится как минимум на семилетний период, о котором неизвестно, чтобы Моцарт в это время сочинял пьесы для фортепиано", - говорится в пресс-релизе.

"Миланские вариации" изначально оказались в частном архиве коллекционера Гейнриха Эдуарда Йозефа фон Ланноя, который умер в 1853 году. Позже манускрипт сменил несколько хозяев, пока не оказался во владении Земельного архива. Нотная запись композиции и описание работы Воллина по установлению ее авторства опубликованы австрийским издательством Ortus Musikverlag, которое специализируется на истории музыки.