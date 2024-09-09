Врач рассказал, какие заболевания могут спровоцировать наушники

Частое использование наушников может спровоцировать ухудшение слуха. Об этом рассказал руководитель клиники Доктора Зайцева и ведущий телеканала «Доктор» Владимир Зайцев, передает Pravda.Ru.

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По его словам, они могут привести к наружному диффузному отиту и сенсоневральной тугоухости.

«Если мы говорим про наушники, так называемые капельки или вкладыши, при условии, что человек использует амбушюр, то есть силиконовую или резиновую накладку, то ей он проталкивает серные массы вглубь слухового прохода каждый раз, когда наушники погружает в ухо», — отметил эксперт.

Врач отметил, что при возникновении проблем из-за использования наушников важно своевременно обратиться к оториноларингологу. Зайцев отметил, что слушать музыку или аудиокниги в наушниках можно один раз в день в течение часа или дважды по полчаса.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин до этого говорил, что наушники могут спровоцировать появление болезни слухового канала и снизить слух, если носить их непрерывно. По его словам, чтобы не допустить проблем с органами слуха, важно соблюдать правила гигиены и ежедневно дезинфицировать наушники.