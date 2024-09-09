Названы самые пожароопасные предметы в доме

Неправильное использование техники может привести к серьезным последствиям, включая пожары. Эксперты портала TechInsider выделили несколько бытовых приборов, которые чаще всего становятся причиной возгораний, и дали рекомендации по их безопасному использованию.

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Электрические одеяла могут стать причиной пожара при неправильной эксплуатации. Специалисты советуют не позволять домашним животным спать на одеяле и не накрывать его другими вещами. Следует включать подогрев на минимальный уровень и обязательно отключать устройство по утрам.

Постоянное использование удлинителей и тройников тоже может быть опасным. Подключение нескольких приборов к одной розетке может перегрузить электросеть и вызвать короткое замыкание. Эксперты рекомендуют вызвать электрика для установки дополнительных розеток, если их не хватает.

Сушильные машины тоже могут стать источником опасности, если забыть про фильтр. Пыль и ворс, накапливающиеся в фильтре, могут загореться при нагреве. Рекомендуется регулярно очищать фильтр, например, с помощью липкого ролика для одежды.

При использовании ноутбука не стоит забывать о его нагреве — оставляя устройство на кровати или других легковоспламеняющихся поверхностях, можно спровоцировать пожар. Обязательно нужно отключать ноутбук от сети после использования.

Кроме того, подключение лампочки на 60 ватт к патрону на 40 ватт может привести к короткому замыканию. Эксперты рекомендуют следить за их совместимостью, чтобы избежать последствий.

Наконец, хранение девятивольтовых батареек вместе с металлическими предметами может быть опасным, так как контакт может вызвать короткое замыкание. Рекомендуется обернуть полюсы батареек изолентой и хранить их в заводской упаковке.