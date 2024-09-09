Авторитетный инсайдер раскрыл стоимость iPhone 16 Pro

Стоимость iPhone 16 Pro останется на прежнем уровне, несмотря на слухи о подорожании. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

© Газета.Ru

Согласно источнику, стартовая цена на линейку iPhone 16 Pro останется на уровне $999 (около 89,7 тыс. руб.). Ранее аналитики TrendForce прогнозировали повышение стартовой цены на $100 (около 8,9 тыс. руб.) в связи с увеличением минимального объема памяти со 128 ГБ до 256 ГБ. Судя по всему, подорожание не предвидится, однако произойдет ли изменение минимального объема памяти в iPhone 16 Pro, Гурман не уточнил.

По словам Гурмана, Apple также заметно уменьшит толщину рамок экрана и значительно улучшит аккумулятор во всей линейке своих новых смартфонов.

Презентация iPhone 16 запланирована на 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что Apple представит iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Первые две получат обновленный дизайн блока камер с вертикальным расположением датчиков, а флагманские модели — увеличенные с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма экраны соответственно.