В России выросли продажи смартфонов от Apple перед выходом iPhone 16

В преддверии анонса линейки iPhone 16 россияне стали активно скупать старые модели смартфонов Apple. Так, с 26 августа по 8 сентября продажи iPhone в России выросли на 50% по сравнению с началом августа и на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе розничной сети МТС.

Самой популярной моделью стал iPhone 15 – продажи различных моделей линейки выросли на 66% в штуках по сравнению с началом августа. Продажи iPhone 13 увеличились на 42%, iPhone 14 на 24%, iPhone 12 на 23%.

«Традиционно, презентация новых iPhone вызывает повышенный интерес к устройствам этого бренда. Мы видим, что спрос сохраняется и на более ранние модели, например, продажи iPhone 11 увеличились на 14%. Кроме того, в августе мы запустили продажи сертификатов, которые дают возможность получить новинки первыми, и результаты продаж превзошли наши ожидания», – заявил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Презентация Apple, на которой будет анонсирована линейка смартфонов iPhone 16, стартует 9 сентября в 20:00 по московскому времени.