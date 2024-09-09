В России придумали, как ускорить обучение ИИ в 15−20 раз

Российские ученые придумали способ ускорения обучения нейросетей в 15-20 раз. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies), эксперты разработали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения.

Технология получила название Cognitive Neural Network Hospital, поскольку она способна «вылечивать больные места» нейросети. Сперва разработка определяет наиболее слабые зоны, а после, на основе полученной информации, выделяет новые данные, которые не полностью повторяют, но похожи на совершаемые ошибки. Это позволяет анализировать типы ошибок и классифицировать их по группам. Благодаря этому эффективность обучения ИИ повышается на 40%.

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила, что сокращение времени обучения и повышение его эффективности позволяет сократить сроки разработки ИИ, предназначенного для автопилотирования. Это даст возможность организациям постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. По словам эксперта, создание технологий подобного класса — новый, перспективный рынок, который в ближайшие пять лет может составить уже несколько миллиардов долларов.