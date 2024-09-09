В России оценили планы Маска по полетам на Марс

Запуск первых беспилотных космических кораблей компании SpaceX к Марсу может сопровождаться рядом трудностей.

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Об этом kp.ru рассказал врач-кибернетик, руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин, комментируя планы основателя компании Илона Маска.

«Даже если не касаться технической части — насколько в принципе аппараты Маска готовы к таким полетам — остается немало вопросов о возможности автономного жизнеобеспечения. Тем, кто прилетит на Марс, нужно обеспечить более-менее комфортное существование», — отметил эксперт.

По его словам, на планете сложная ситуация с погодой, потому что там фиксируются большие перепады температур. Кроме того, нужно найти воду и места с небольшой запыленностью. Еще одна проблема — доставка ресурсов, добавил Волошин. Он усомнился в том, что в компании есть техническая возможность создавать большое количество огромных кораблей и доставлять тяжелые и габаритные грузы.

Накануне основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск сообщил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года. Предприниматель также отметил, что пилотируемых полетов придется ждать четыре года.