Android-флагманы начала 2025 года подорожают

Флагманы на базе Android, выпущенные в 2025 году, подорожают. Это связано с увеличением цены на процессор Snapdragon 8 Gen 4.

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По информации, предоставленной инсайдером Ice Universe и другими источниками, стоимость чипа вырастет до $240, что на 20.68% больше, чем у его предшественника.

Основной причиной такого роста является переход Qualcomm на новый техпроцесс TSMC — 3-нм N3E. Также компания заменяет ядра ARM на собственные, что повышает стоимость разработки.

Данное подорожание затронет будущие флагманские устройства, поскольку процессоры — одна из ключевых статей расходов для производителей смартфонов.

Ожидается, что такие модели, как Samsung Galaxy S25, будут использовать только процессоры Qualcomm, что может увеличить их конечную цену для потребителей.