Honor выпустил недорогой планшет Pad X8a на Android 14

Компания HONOR выпустила новый бюджетный планшет Pad X8a в Индии, который можно приобрести всего за $155.

© Honor

Устройство работает на процессоре Snapdragon 680 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, что делает его достаточно производительным для базовых задач. Хранилище доступно в двух конфигурациях: 64 ГБ и 128 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты памяти.

Планшет оснащен 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и поддержкой 16.7 миллионов цветов, что обеспечивает качественное отображение контента.

© Honor

На задней панели установлена 8-мегапиксельная камера. За автономность отвечает батарея на 8300 мАч.

Работает устройство на базе MagicOS 8.0, построенной на Android 14. Есть поддержка лишь Wi-Fi-соединения, без возможности использования SIM-карты.