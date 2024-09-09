Чего не стоит ждать от сегодняшней презентации Apple

На сегодняшней презентации Apple не стоит ждать анонсов таких устройств, как MacBook Pro, Mac mini или iPad mini.

Эти продукты, как правило, анонсируются в октябре на отдельном мероприятии, где компания представляет обновления своих ноутбуков, настольных компьютеров и планшетов.

Сентябрьские мероприятия Apple традиционно посвящены новому поколению iPhone и сопутствующим продуктам, таким как Apple Watch и обновлённым аксессуарам.

Новые Mac и iPad, как и всегда, выйдут чуть позже — на октябрьской презентации. Например, ожидается, что в октябре будут представлены модели MacBook Pro с процессорами M4, iPad mini 7 и iPad 11.

Что касается продуктов, которые могут появиться еще позже, в 2025 году стоит ждать обновления iPhone SE 4, который получит OLED-экран и избавится от кнопки Home.