Galaxy S25 Ultra будет самым тонким флагманом Samsung за последние 5 лет

В преддверии официального анонса Samsung Galaxy S25 Ultra в сеть просочилась информация о его размерах, которая позволяет предположить, что это будет один из самых тонких флагманов серии Galaxy S за последнее время.

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По словам надежного источника Ice Universe, размеры S25 Ultra составят 162,8×77,6×8,2 мм, что делает его более тонким, чем его предшественники, но не совсем таким тонким, как 7-миллиметровый профиль Galaxy S6.

Для сравнения, последние модели, такие как Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra, имели толщину около 8,6−8,9 мм. Несмотря на то, что тонкий дизайн S25 Ultra выделяет его, он сохранит привычную «премиальную» сборку с титановой рамкой и стеклом Gorilla Glass с обеих сторон, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также ожидается обновление камеры: ультраширокоугольный объектив увеличится с 12 до 50 Мп, основной 200-мегапиксельный сенсор и двойной 50-мегапиксельный телеобъектив останутся. Селфи-камера останется на уровне 12 Мп, а батарея сохранит емкость 5 000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой 45 Вт.