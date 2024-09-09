Россияне остались без Notion

Американская платформа для создания заметок, списков и таблиц Notion прекратила обслуживать пользователей в РФ с 9 сентября.

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В заявлении по этому поводу сервис объяснил, что «правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России». Платформа уточнила, что из-за необходимости соблюдения антироссийских санкций пользователи в РФ не смогут применять инструменты сервиса, пока не окажутся за пределами страны. Аккаунты с платежной информацией, связанной с РФ, тоже перестанут работать, даже если пользователи поменяют эти данные. Платформа прекратит списывать деньги за подписку с таких юзеров.

«Пользователи, затронутые этим, которые больше не находятся в России и больше не используют платежную информацию, связанную с Россией, могут создать новую учетную запись», — отмечается в заявлении Notion.

Платформа порекомендовала всем юзерам, которых могут затронуть указанные изменения, экспортировать загруженный на платформу контент.

Notion существует с 2016 года. В нем можно делать заметки, создавать «доски» с задачами, таблицы, базы данных, пользоваться шаблонами для проектов и задач. Кроме того, платформа позволяет делиться этими материалами с другими пользователями и работать на документами вместе.

В июне этого года США приняли решение запретить предоставлять лицам в РФ услуги по консультированию и проектированию в IT, услуги IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения.