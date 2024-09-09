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NASA и Роскосмос работают над продлением программы полетов к МКС

NASA и Роскосмос будут продолжать программу перекрестных полетов к МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кена Бауэрсокса.

NASA и Роскосмос работают над продлением программы полетов к МКС
© ТАСС

По его словам, перекрестные полеты не прекратятся.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов. <...> Это важно как для России, так и для Америки», — заявил Бауэрсокс.

Отмечается, что одной из причин, по которым соглашения пока не заключены, является неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner. Роскосмос недостаточно уверен в надежности корабля, чтобы отправлять на нем своих космонавтов.

«Теперь, когда он [корабль] вернулся на Землю, мы разберемся с этим вопросом», — подчеркнул представитель NASA.

В августе Роскосмос обнародовал списки экипажей «Союзов» на ближайшие два года. В них не предусмотрены полеты астронавтов США на российских кораблях после февраля 2025 года - тогда, по текущим планам, на станцию отправится астронавт Джонатан Ким.

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