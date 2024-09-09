NASA и Роскосмос работают над продлением программы полетов к МКС

NASA и Роскосмос будут продолжать программу перекрестных полетов к МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кена Бауэрсокса.

По его словам, перекрестные полеты не прекратятся.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов. <...> Это важно как для России, так и для Америки», — заявил Бауэрсокс.

Отмечается, что одной из причин, по которым соглашения пока не заключены, является неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner. Роскосмос недостаточно уверен в надежности корабля, чтобы отправлять на нем своих космонавтов.

«Теперь, когда он [корабль] вернулся на Землю, мы разберемся с этим вопросом», — подчеркнул представитель NASA.

В августе Роскосмос обнародовал списки экипажей «Союзов» на ближайшие два года. В них не предусмотрены полеты астронавтов США на российских кораблях после февраля 2025 года - тогда, по текущим планам, на станцию отправится астронавт Джонатан Ким.