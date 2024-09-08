В России появился комплекс для создания воды из воздуха

Инженеры в России разработали автономный комплекс, который может сделать воду из воздуха, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, все работает на солнечных батареях. Устройство позволяет создать четыре литра воды.

Комплекс работает так: ночью абсорбент пропитывается влагой, а днем за счет накала температуры выделяет жидкость. Разработчик устройства сообщил Mash, что придумал изобретение в пандемию коронавируса. С тех пор поменялись четыре тестовых прототипа. Инженеры довели идею до реализации.

Изобретение весом в 30 килограмм занимает всего один квадратный метр. Комплекс создан из отечественных деталей, если не считать электронику. Прибор может прослужить до 15 лет. Стоимость такого изобретения составляет около 250 тысяч рублей.

Пока устройство испытали лишь в степи. Вскоре инженеры протестируют его в другом климате.

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