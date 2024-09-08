В WhatsApp появится возможность обмена сообщениями с пользователями Telegram

Согласно последним изменениям, инициированным новым законодательством Европейского Союза о цифровых рынках, пользователи WhatsApp скоро смогут отправлять сообщения в другие приложения. Это нововведение связано с требованиями новых законов ЕС, направленных на обеспечение совместимости между мессенджерами. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена), владеющая WhatsApp, обязана предоставить пользователям возможность обмениваться сообщениями между Telegram и другими сторонними приложениями. Внедрение этой функции будет происходить постепенно, и европейские пользователи будут получать уведомления в приложениях о доступности объединения чатов из разных сервисов.

Помимо этого, Meta обещает добавить дополнительные функции, такие как реакции на сообщения, уведомления о прочтении и индикаторы набора текста. К 2027 году компания планирует расширить функционал, включив поддержку аудио- и видеозвонков между пользователями разных мессенджеров, что сделает общение еще более доступным.