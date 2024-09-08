Apple Watch Series 10 не дадут задохнуться человеку во сне

В начале следующей недели, 9 сентября, ожидается презентация новой модели умных часов Apple Watch Series 10, которая будет представлена вместе с iPhone 16. По неподтвержденным данным, эти часы получат обновленный сенсор ЭКГ, способный обнаруживать апноэ во сне. Об этом сообщает издание The Verge.

© Газета.Ru

Новые умные часы Apple будут способны выявлять симптомы апноэ во сне, состояния, при котором человек перестает дышать более чем на десять секунд. В случае обнаружения этого явления, устройство порекомендует пользователю обратиться к врачу для проведения обследования и подтверждения диагноза.

Также появились сведения о других особенностях Apple Watch Series 10. Размер дисплея часов немного увеличится, корпус станет тоньше, а его влагозащита усилится. Это позволит базовой модели работать с приложением Depth, которое ранее было доступно только на Apple Watch Ultra.

Кроме того, производитель, вероятно, изменит механизм обработки данных о состоянии здоровья владельца. В частности, признаки мерцательной аритмии будут обнаруживаться в приложении «Здоровье», а не непосредственно Apple Watch.

При этом любопытно, что сенсора уровня кислорода в крови (SpO2) в новых Apple Watch не будет. Вендор был вынужден отказаться от его использования из-за патентного спора с компанией Masimo.