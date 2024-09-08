Apple Watch Series 10 не дадут задохнуться человеку во сне

The Verge: в Apple Watch Series 10 появится функция обнаружения апноэ
В начале следующей недели, 9 сентября, ожидается презентация новой модели умных часов Apple Watch Series 10, которая будет представлена вместе с iPhone 16. По неподтвержденным данным, эти часы получат обновленный сенсор ЭКГ, способный обнаруживать апноэ во сне. Об этом сообщает издание The Verge.
Новые умные часы Apple будут способны выявлять симптомы апноэ во сне, состояния, при котором человек перестает дышать более чем на десять секунд. В случае обнаружения этого явления, устройство порекомендует пользователю обратиться к врачу для проведения обследования и подтверждения диагноза.
Также появились сведения о других особенностях Apple Watch Series 10. Размер дисплея часов немного увеличится, корпус станет тоньше, а его влагозащита усилится. Это позволит базовой модели работать с приложением Depth, которое ранее было доступно только на Apple Watch Ultra.
Кроме того, производитель, вероятно, изменит механизм обработки данных о состоянии здоровья владельца. В частности, признаки мерцательной аритмии будут обнаруживаться в приложении «Здоровье», а не непосредственно Apple Watch.
При этом любопытно, что сенсора уровня кислорода в крови (SpO2) в новых Apple Watch не будет. Вендор был вынужден отказаться от его использования из-за патентного спора с компанией Masimo.