Названы самые большие и смертоносные извержения вулканов в мире

В среднем каждую неделю извергается один из вулканов на нашей планете. Эксперты BBC Science Focus рассмотрели наиболее опасные извержения за последние 200 лет.

Тамбора (1815). Находится этот вулкан на индонезийском острове Сумбава, а до извержения он был бездействующим на протяжении столетий. 5 апреля 1815 года началось первое из многочисленных извержений. В общей сложности всё продлилось более четырёх месяцев. В результате высота Тамборы уменьшилось на треть, а пепел и газы были выброшены в таких количествах, что закрыли Солнце. По оценкам, одно это извержение в конечном итоге унесло жизни по меньшей мере 71 000 человек из-за голода.

Новарупта (1912). В течение трёх дней извержение выбросило в 30 раз больше материала, чем извержение горы Сент-Хеленс в 1980 году. К счастью, никто не погиб во время этого события, хотя дикие животные (особенно популяции птиц) пострадали.

Кракатау (1883). Это самое известное вулканическое событие после Везувия. Выброшенный пепел был настолько плотным, что он закрыл Солнце, понизив глобальную температуру на пять лет. Также он изменил вид закатов по всему миру. Предполагается, что в результате погибли 36 600 человек.

Санта-Мария (1902). Извержение длилось 19 дней. Районы в радиусе до 160 км от вулкана погрузились в полную темноту на 53 часа. Предполагаемое количество смертей варьируется от 7000 до 13 000.

Пинатубо (1991). Вулкан Пинатубо расположен на острове Лусон. Это самый большой остров Филиппин. Количество зарегистрированных из-за его извержения смертей: 1202.

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Хунга Тонга — Хунга Хаапай (2022). Последнее извержение разорвало весь остров на части, образовав огромный столб пепла, который поднялся на высоту 20 км и вызвал мощное цунами в Тихом океане. В результате погибло шесть человек.

Кизапу (1932). Никто при его извержении не погиб, но растительность в этом районе была уничтожена. На её восстановление ушло более 60 лет.

Гудзон (1991). Образовавшийся пепел, выпавший на сельскохозяйственные угодья вблизи вулкана, привел к гибели тысяч пасущихся животных. К счастью, человеческих жертв не было.

Эль Чичон (1982). 28 марта вулкан проснулся с мощным извержением. В течение следующих нескольких дней Эль-Чичон, казалось, затих, и эвакуированные жители начали возвращаться домой. Однако вулкан не потух, и 4 апреля произошёл смертельный пирокластический поток (смесь горячего газа, пепла и камней). Из-за этого погибли 1900 человек.

Сент-Хеленс (1980). В результате его извержения погибли 57 человек.