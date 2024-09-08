Ртуть высвобождается в атмосферу из-за таяния ледников

Под угрозой отравления тяжелыми металлами оказались миллионы людей из-за ускорившегося таяния вечной мерзлоты. Ученые Университета Южной Калифорнии заметили, что потепление на один градус приводит к разрушению участков замороженной почвы.

Это приведет к выбросу в окружающую среду токсичных веществ, которые тысячелетиями находились под землей. Таяние арктических льдов также представляет угрозу для окружающей среды.

Было установлено, что на каждый квадратный километр таящей вечной мерзлоты в окружающую среду попадает 86 килограммов ртути. Эти данные были получены в результате исследования отложений в реках Юкон и Коюкук на Аляске.

Ученые отметили, что ртуть может распространиться далеко за Полярный круг, если не предотвратить эту угрозу. Если это произойдет, то возникнут экологические и социальные последствия. Ухудшится здоровье людей, и будет нанесен ущерб экосистемам, передает РБК.

5 июля во всем мире был зафиксирован рекорд средней температуры воздуха. Она впервые за долгое время превысила отметку в 17 градусов. Таяние ледников из-за этого приведет к массе неприятных последствий. О том, чем грозит это явление человечеству и какие последствия оно может вызывать, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Освоение Арктики является неоспоримым приоритетом, поскольку этот регион играет важную роль в укреплении энергетического потенциала страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.