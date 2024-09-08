Ракету с кораблем «Союз МС-26» установили на старт на Байконуре

Ракету с кораблём «Союз МС-26» установили на старт на Байконуре
Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» установили на стартовый стол на космодроме Байконур.
Об этом сообщается в Telegram «Роскосмоса».
«После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты «Роскосмоса» продолжили готовить её к пуску», — указывается в заявлении.
Уточняется, что запуск запланирован на вечер 11 сентября.
Ранее сообщалось, что космический корабль Starliner компании Boeing совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико.