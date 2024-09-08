Маск назвал сроки полета Starship на Марс

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск сообщил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года. Слова миллиардера приводит РИА Новости.

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Предприниматель также отметил, что пилотируемых полетов придется ждать четыре года.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Его прототипы уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, но пока проходили в пределах земной атмосферы. Если планы Маска осуществятся, Starship будет иметь два преимущества над конкурентами, которые полностью изменят правила игры:

- во-первых, обе ступени ракеты можно будет использовать повторно, вместе с интегрированным в верхнюю ступень кораблем;

- во-вторых, проект Starship предполагает возможность дозаправки на низкой околоземной орбите с помощью танкеров: ракета сможет доставить в дальний космос десятки тонн полезной нагрузки.

Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.