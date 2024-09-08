Маск назвал сроки полета Starship на Марс

Маск: беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года
Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск сообщил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года. Слова миллиардера приводит РИА Новости.
Предприниматель также отметил, что пилотируемых полетов придется ждать четыре года.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Его прототипы уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, но пока проходили в пределах земной атмосферы. Если планы Маска осуществятся, Starship будет иметь два преимущества над конкурентами, которые полностью изменят правила игры:
- во-первых, обе ступени ракеты можно будет использовать повторно, вместе с интегрированным в верхнюю ступень кораблем;
- во-вторых, проект Starship предполагает возможность дозаправки на низкой околоземной орбите с помощью танкеров: ракета сможет доставить в дальний космос десятки тонн полезной нагрузки.
Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.