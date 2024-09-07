Появилось видео с возвращением Starliner на Землю

Космический корабль Starliner американской компании Boeing успешно приземлился в штате Нью-Мексико. Корабль вернулся на Землю без экипажа, сообщило NASA, опубликовавшее видео приземления на Youtube.

«Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени», — сообщила комментатор NASA.

Это событие стало завершением долгой космической одиссеи Starliner, которая началась 5 июня. Тогда капсула была запущена с помощью ракеты United Launch Alliance Atlas V. На борту находились астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.

Предполагалось, что они пробудут на МКС всего неделю, однако отстыковка откладывалась несколько раз из-за неисправных деталей и утечки гелия на Starliner.

В целях безопасности NASA объявило 24 августа, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС. Планируется, что они вернутся домой в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Dragon в рамках американской миссии SpaceX Crew-9.