Названы лучшие камерофоны дешевле 50 тысяч рублей

Редакция портала "Палач" составила подборку из пяти смартфонов с хорошими фотовозможностями, стоимость которых не превышает 50 тыс. руб.

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Honor 200 — младшая версия обновленной серии сбалансированных смартфонов стоимостью от 37,6 тыс. руб., которая получила селфи-камеру на 50 Мп с возможностью съемки видео в 4K-разрешении. Основной блок камеры состоит из трех модулей: двух с разрешением 50 Мп и одного с разрешением 12 Мп. Также отмечается наличие яркого OLED-экрана на 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, чипа Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятора емкостью 5000 мАч.

За ним следует Xiaomi 13T с AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, а также мощным чипом MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Смартфон предлагает тройную камеру на 50, 50 и 12 Мп, а также селфи-камеру с разрешением 20 Мп. Эксперты называют гаджет стоимостью 37,9 тыс. руб. отличным вариантом для съемок при хорошем освещении.

Третье место досталось Tecno Camon 30 Premier 5G по цене от 41,7 тыс. руб. За эти деньги пользователь получает яркий 6,77-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, а также чип MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, благодаря чему устройство подойдет не только для повседневного использования, но и для гейминга. Смартфон выделяется на фоне конкурентов возможностью съемки в 4K-разрешении при 60 FPS на всех имеющихся камерах, которых тут в общем четыре и все имеют датчики на 50 Мп. Основной блок состоит из главного сенсора, дополненного перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольным модулем.

В топ также попали Realme GT6 и Huawei P60 Pro стоимостью от 46,5 и 47,9 тыс. руб. соответственно.