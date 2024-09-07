$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Космический корабль Starliner отстыковался от МКС

Космический корабль Starliner, который принадлежит американской корпорации Boeing, отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме, сообщает РИА Новости.

Космический корабль Starliner отстыковался от МКС
© Роскосмос

После того, как он за счет 12 кратковременных включений своих двигателей отчалил на безопасное расстояние от МКС, корабль начинает свое возвращение на Землю. Приземление в штате Нью-Мексико должно произойти через шесть часов.

Маск объяснил провал Boeing со Starliner

На борту корабля на Землю должны вернуться отработанные материалы и груз с космической станции.

Наука и техника
Boeing