Космический корабль Starliner отстыковался от МКС

Космический корабль Starliner, который принадлежит американской корпорации Boeing, отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме, сообщает РИА Новости.

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После того, как он за счет 12 кратковременных включений своих двигателей отчалил на безопасное расстояние от МКС, корабль начинает свое возвращение на Землю. Приземление в штате Нью-Мексико должно произойти через шесть часов.

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На борту корабля на Землю должны вернуться отработанные материалы и груз с космической станции.