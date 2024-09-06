«Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза»

Ракету-носитель «Союз-2.1а» собрали в рамках подготовки к запуску корабля «Союз МС-26». Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

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«Собрана ракета для запуска пилотируемого корабля. На ракету-носитель "Союз-2.1а", предназначенную для запуска корабля "Союз МС-26", нанесены изображения, посвященные 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс" и 650-летию города Киров», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре в госкорпорации сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-28» подготовил орбиту Международной космической станции (МКС) к прилету корабля «Союз МС-26». Орбита станции увеличилась на 2,48 километра и составила 420,69 километра.

В августе стало известно, что экипаж «Союза МС-26» допустили к подготовке на космодроме Байконур для полета корабля в рамках 72-й длительной экспедиции на МКС. В основной экипаж вошли бортинженер и командир Алексей Овчинин, Герой России и бортинженер-1 Иван Вагнер и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Дональд Петтит.