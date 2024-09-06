Дуров подтвердил удаление функции поиска людей рядом в Telegram

Telegram удалил функцию "Люди поблизости", а также отключил загрузку медифайлов в блог-платформу Telegraph, сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Мы удалили функцию "Люди поблизости", которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но из-за которой возникали проблемы с ботами и мошенниками. <…> Мы также отключили загрузку новых медиафайлов в Telegraph, наш автономный инструмент для ведения блогов, которым, судя по всему, злоупотребляли анонимные лица", - говорится в сообщении.

Дуров добавил, что большинство пользователей мессенджера не связаны с преступностью, однако 0,001% тех, кто вовлечен в незаконную деятельность, создают плохой имидж Telegram. Это подвергает риску интересы миллиарда пользователей мессенджера, подчеркнул Дуров.