На границе Солнечной системы обнаружили неизвестную до этого структуру

Похоже, у нас есть два пояса Койпера.

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Если отправиться достаточно далеко от Солнца, «население» Солнечной системы значительно увеличится. За орбитой Нептуна лежит пояс Койпера — обширное кольцеобразное скопление ледяных камней. Здесь находятся Плутон, Аррокот и бесчисленное множество других небольших объектов, плывущих в холоде и темноте.

Недавно ученые обнаружили на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц от Солнца еще одно кольцо из таких объектов, отделенное от основного пояса Койпера пустым зазором (одна астрономическая единица — это среднее расстояние между Землей и Солнцем). Похоже, есть два пояса Койпера или, по крайней мере, две его части — это оказалось неожиданным открытием, сообщает Национальная астрономическая обсерватория Японии. Исследование принято к публикации в Planetary Science Journal и доступно в препринте на arXiv.

«Если это подтвердится, то станет крупным открытием. Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе», — говорит планетолог Фуми Йосида из Технологического института Тиба в Японии.

Объекты в поясе Койпера считаются наиболее стабильными в Солнечной системе. Сам пояс простирается от орбиты Нептуна, он простирается на расстоянии 30-50 астрономических единиц от Солнца. Это означает, что тела внутри пояса него минимально подвержены солнечной радиации и остаются практически неизменными с момента рождения Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Эти объекты — древние остатки диска, из которого сформировались планеты.Наблюдения пояса Койпера с помощью телескопа Subaru на Гавайях выявили 263 новых объектов пояса Койпера. Международная группа астрономов обнаружила, что 11 из них находятся гораздо дальше того расстояния, которое считалось внешней границей пояса Койпера — на расстоянии более 70 астрономических единиц. Исследователи смогли экстраполировать эти данные и определить плотность внешнего кольца пояса Койпера. Она оказалась ниже, чем у внутреннего, но достаточно высокой, чтобы образовать новую структуру.В области между 55 и 70 астрономическими единицами, однако, практически ничего не обнаружено. Это может показаться странным, но такой пробел — часто наблюдается в других планетных системах.