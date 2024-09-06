Билл Гейтс рассказал, грозит ли ИИ уничтожением человечества

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) не повлечет за собой разрушение мира и не обречет человечество на гибель. Соответствующей информацией он поделился в беседе с изданием Verge.

По словам миллиардера, внедрение ИИ в жизнь людей, напротив, приведет к тому, что производительность в ряде отраслей увеличится. Речь идет о здравоохранении и образовании, отметил предприниматель.

«В ближайшее десятилетие мы будем видеть рост производительности во многих отраслях, что является очень хорошей новостью», - подчеркнул Гейтс.

Соответствующий комментарий миллиардер дал после того, как журналист спросил его о том, вызывают ли у него беспокойство пророчества о гибели человечества и риске разрушения мира в связи с ИИ.

Ранее Билл Гейтс в интервью газете Independent заявил, что технология искусственного интеллекта (ИИ) изменит общество намного сильнее, чем все прошлые научные и технологические открытия.