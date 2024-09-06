СМИ: неудача со Starliner ставит под вопрос космический бизнес Boeing

Неудача Boeing с первым пилотируемым запуском корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) поднимает вопросы в отношении будущего космического бизнеса американской корпорации. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на мнение экспертов.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Тодда Харрисона, космическая сфера представляет собой "некоторое отклонение в портфолио" гражданских и военных самолетов корпорации. Возможно, компания еще не готова к продаже этого бизнеса, однако "это не выходит за рамки возможного", считает эксперт. Данный сегмент включает запуск спутников и корабля Starliner, построенного United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Корпорация уступает долю рынка компании Илона Маска SpaceX.

Согласно информации FT, SpaceX выполнила восемь пилотируемых полетов к МКС, Boeing не завершила ни одного. Станцию планируется вывести из эксплуатации в 2030 году. У Boeing остается "совсем немного времени на осуществление шести миссий, предусмотренных контрактом с NASA", говорится в публикации. Если корпорация захочет продать этот бизнес, найти покупателя будет очень сложно. Вряд ли кто-то пожелает приобрести "кучу убыточных контрактов", сказал аналитик Melius Research Скотт Микус.

Компания Boeing отказалась по просьбе издания прокомментировать, рассматривает ли она возможность продажи своего космического бизнеса.

Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня, что стало для нее первым пилотируемым запуском к космической станции. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанных с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX в феврале 2025 года.