Telegram объяснил свою политику в отношении приватности чатов

Администрация Telegram может вмешаться только в случае жалоб наборы стикеров, каналы и ботов, которые являются общедоступными, и «это не относится к местным ограничениям свободы слова». Об этом говорится в обновленном разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

На странице вопросов и ответов указано, что миссия Telegram «предоставить безопасное средство связи, работающее по всей планете», но для этого «нужно обрабатывать законные запросы на удаление нелегального публичного контента (например, наборов стикеров, ботов и каналов)».

При этом администрация мессенджера особо подчеркнула, что «это не относится к местным ограничениям свободы слова».

«Например, если критика правительства является незаконной в какой-то стране, Telegram не будет частью такой политически мотивированной цензуры. Это противоречит принципам наших основателей. Хотя мы блокируем террористические (например, связанные с ИГИЛ) боты и каналы, мы не будем блокировать никого, кто мирно выражает альтернативные мнения», - говорится в ответе на соответствующий вопрос.

В свою очередь американский бизнесмен и владелец соцсети Х Илон Маск обратил внимание на то, что мессенджер удалил со страницы FAQ информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию, а также разместил адрес электронной почты, куда можно присылать запросы на удаление контента.

«Интересно», - написал Маск.

Ранее во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии. Французские СМИ писали, что дело возбудили из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».