Бюджетный 4K-монитор Xiaomi получил поддержку USB-C на 90 Вт

Xiaomi представила обновленную версию монитора Redmi A27U с поддержкой многофункционального разъема USB Type-C, с помощью которого можно подключать и заряжать другие устройства мощностью до 90 Вт. Об этом сообщает портал MyDrivers.

© Redmi

Redmi A27U Type-C оснащен 27-дюймовым 4K-экраном (3840x2160 пикселей) с IPS-панелью, частотой обновления 60 Гц и поддержкой цветовых пространств DCI-P3 на 95% и sRGB на 100%. Заявлено, что производитель провел профессиональную калибровку, обеспечив точность цветопередачи дельта E<1.

Внешне новый монитор практически не отличается от предыдущей модели. Он оснащен подставкой с возможностью регулировки высоты, поворота и изменения угла наклона экрана.

Главное отличие новой модели — наличие порта USB-C, который позволяет передавать данные и заряжать устройства мощностью до 90 Вт через один кабель, что способствует уменьшению количества проводов на рабочем столе. Также монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0, разъемами DisplayPort 1.4, 3,5 мм для наушников и двумя портами USB 2.0.

Стоимость Redmi A27U Type-C в Китае составляет 1399 юаней (около 17,5 тыс. руб.). Появится ли новинка за пределами КНР, не уточняется.