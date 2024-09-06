Появилось первое фото тонкого складного смартфона Samsung

Портал Android Headlines опубликовал фотографию предстоящего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (SE), который будет обновленной версией Z Fold6 в тонком корпусе.

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Судя по изображению, новинка получит схожий с Galaxy Z Fold6 дизайн с едва заметными изменениями. Основное заключается в более тонком корпусе, который, по слухам, будет иметь толщину 4,9 мм в разложенном состоянии и 10,6 мм в сложенном виде.

Galaxy Z Fold Special Edition получит плоскую рамку со слегка закругленными углами, а камеры будут вписаны в прямоугольный блок, который кажется толще блока в Z Fold6.

Задняя панель устройства получила оформление в стиле шлифованного металла, что маловероятно — скорее всего, это стекло с соответствующей отделкой. Кнопка питания, как и ожидалось, будет совмещена со сканером отпечатков пальцев, а регулятор громкости расположен выше на правой стороне, что традиционно для гаджетов Samsung.

По слухам, новинка получит основную камеру с разрешением 200 Мп, 6,5-дюймовый внешний дисплей и складной 8-дюймовый экран. По данным инсайдеров, Galaxy Z Fold Special Edition будет представлен эксклюзивно в Южной Корее и Китае, где гаджет будет называться Samsung W25.

Представить тонкую версию Samsung Galaxy Z Fold6 должны до конца 2024 года.