На Луне нашли следы недавних вулканических извержений

Луна оставалась вулканически активной гораздо дольше, чем принято было считать. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав найденные на поверхности спутника маленькие стеклянные бусины.

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Стеклянные шарики возникают, когда минералы плавятся, а потом снова затвердевают в экстремальных условиях. Они могут содержать вкрапления других пород.

Лунный материал был собран в ходе миссии «Чанъэ‑5». Из образца в 3 грамма ученые извлекли около 3000 шариков. Большинство из них возникло при ударах метеоритов. Но изотопный анализ показал, что шесть из них представляют собой вулканическое стекло.

Раньше считалось, что Луна была очень вулканически активна в начале своего существования. Но около 2 млрд лет назад она остыла слишком сильно, чтобы на ней могли происходить извержения, сообщает Science.

Однако возраст вулканических шариков, согласно радиометрическому датированию, составил 123 млн лет с погрешностью в 15 млн лет. Они оказались гораздо моложе, чем могли предполагать исследователи.

«Наличие такого молодого лунного вулканизма подразумевает, что небольшие небесные тела, такие как Луна, могли сохранять достаточное количество тепла для поддержания внутренней активности до самой поздней стадии», – отметили ученые.

Ранее на Луне нашли следы древнего океана магмы. Он покрывал всю поверхность спутника Земли.