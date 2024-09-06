Гейтс оценил вероятность наступления ИИ-апокалипсиса

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее десятилетие скорее принесет рост производительности во всех сферах, а не устроит апокалипсис на Земле.

Такое мнение выразил миллиардер и основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью порталу The Verge.

"Что ж, в краткосрочной перспективе мы скорее будем использовать его [ИИ] в позитивном ключе, например, в таких сферах как здравоохранение и образование <...>. Поэтому в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать рост производительности в множестве отраслей, что, безусловно, невероятно хорошие новости", - ответил Гейтс на вопрос, верит ли он в пророчества об апокалипсисе и уничтожение искусственным интеллектом всего мира.

Он пояснил, что с ростом мощи ИИ существуют риски попадания его не в те руки, однако это полезная технология, которую "необходимо просто правильно оформить".

Миллиардер отметил, что также не видит угроз в использовании ИИ как средства массовой дезинформации. По его мнению, сама технология искусственного интеллекта не создает подобных проблем, а "люди, которые пишут сумасшедшие вещи, справляются и без ИИ". Поэтому создание дипфейков при помощи генеративного искусственного интеллекта не оказывает значимой роли на сам феномен дезинформации. Более того, ИИ позволит в будущем эффективнее бороться с фейками с помощью сверхэффективного анализа, считает Гейтс.

Ранее в интервью газете The Independent Билл Гейтс сообщил, что ИИ изменит общество больше любых других технологических и научных достижений человечества, и властям разных стран придется вмешиваться в этот процесс. По его оценке, у технологии искусственного интеллекта "нет потолка", а будущая ИИ-революция "переформатирует общество в большей степени", чем предыдущие скачки в развитии человечества за всю историю его существования.