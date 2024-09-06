TCL представила смартфоны с «бумажным» экраном

На выставке IFA 2024 в Берлине компания TCL представила смартфоны TCL 50 Nxtpaper 5G и TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, которые получили устраняющие блики «бумажные» экраны. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Оба смартфона оснащены 6,8-дюймовыми дисплеями Nxtpaper с разрешением 2650х1080 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью 550 нит и специальным антибликовым покрытием, на ощупь напоминающим бумагу.

За производительность устройств отвечает чип MediaTek Dimensity 6300, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. TCL 50 Nxtpaper 5G получил накопитель на 128, 256 и 512 ГБ, тогда как Pro-версия предлагает лишь вариант на 512 ГБ. При этом оба устройства поддерживают карты microSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера TCL 50 Pro Nxtpaper 5G с разрешением 108 Мп дополнена сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп. В TCL 50 Nxtpaper 5G используется фронтальная камера на 8 Мп.

Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 5010 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди прочих особенностей отмечается поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и Android 14. Кроме того, на корпусе устройства имеется переключатель NXTPAPER Key, который активирует режим монохромного экрана, напоминающего дисплеи электронных книг.

TCL 50 Nxtpaper 5G будет продаваться по цене от €219 (около 21,7 тыс. руб.), а Pro-версия — от €299 (около 29,6 тыс. руб.).