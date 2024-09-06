В Германии нашли могилу «варвара» IV века нашей эры

Археологи раскопали могилу варвара, который умер на границе Римской империи в IV веке нашей эры. Останки принадлежали мужчине возрастом около 60 лет, вместе с ними нашли керамику, стеклянную посуду и небольшой гребень с мелкими зубьями.

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Исследователи обнаружили захоронение на строительной площадке в деревне Герштеттен в Германии. Искусно сделанная могила была заключена в деревянную камеру и находилась в уединенном месте.

Ребро «варвара» изъяли и подвергли радиоуглеродному анализу. Его результаты показали, что мужчина скончался между 263 и 342 годами нашей эры.

Известно, что римляне называли германские племена «варварами», что буквально означает «люди, говорящие на другом языке». Такой же термин использовали для обозначения не-римского населения, живущего за пределами империи.

Человек, вероятно, принадлежал к племени алеманов, жившему в верховьях Рейна. В конце V века германские варвары вторглись на юг Западной Римской империи, что привело к ее падению.

Период с IV по VIII века был временем крупных преобразований в Европе. Но он мало изучен из-за отсутствия письменных источников. Также в регионе крайне редко можно найти могилы, относящиеся к этой эпохе.

Ученым были известны лишь единичные ранние немецкие захоронения. Большинство из них находились в юго-западной части земли Баден-Вюртемберг, граничащей с Францией и Швейцарией.

Археологи подчеркнули, что исследование «варварских» кладбищ предоставляет ценную информацию о времени, известном как период миграции. Считается, что тогда были заложены основы современного европейского общества, сообщает The Independent.

«Обнаружение новых захоронений прольет дополнительный свет на эту историческую эпоху», – отметили эксперты.

Ранее в Нюрнберге обнаружили захоронение из тысяч зеленых скелетов. Останки принадлежали жертвам чумы.