Раскрыты дизайн и характеристики новых складных смартфонов Tecno

В сети появились «живые» снимки и характеристики еще не анонсированных складных смартфонов Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2. Информацию о предстоящих гаджетах опубликовал портал SpillSomeBeans.

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Так, Tecno Phantom V Flip 2 будет оснащен увеличенным по сравнению с предшественником внешним дисплеем прямоугольной формы на 3,64 дюйма и двойной основной камерой. Основной гибкий экран на 6,9 дюйма получит частоту 120 Гц, основная камера — разрешение 50 Мп, а батарея на 4720 мАч предложит поддержку быстрой зарядки мощностью 70 Вт.

На стикере на задней панели указаны частичные спецификации: накопитель на 256 ГБ и поддержка двух SIM-карт. Ранее в базе бенчмарка Geekbench появился этот смартфон и информация, согласно которой, в V Flip 2 установлен чипсет MediaTek Dimensity 8050.

Судя по изображениям, Tecno Phantom V Fold 2 получит массивный блок камер с тремя модулями с основным датчиком с разрешением 50 Мп и две фронтальные камеры — по одной на каждом дисплее. Основной складной экран на 7,85 дюйма предложит поддержку частоты 120 Гц и фирменного стилуса. Толщина устройства составит 5,5 мм в разложенном состоянии, а аккумулятор на 5750 мАч получит зарядку мощностью 70 Вт. За производительность устройства будет отвечать чип Dimensity 9000+.

Когда устройства представят официально, не сообщается.