В Telegram появились изменения после задержания Дурова

Мессенджер Telegram разрешил пользователям оповещать модераторов о «незаконном контенте» в чатах. РБК обратило внимание, что политика модерации мессенджера была обновлена после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Ранее в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) о Telegram подчеркивалось, что чаты Telegram, включая групповые чаты, являются приватными, поэтому модераторы мессенджера не обрабатывают запросы, связанные с ними.

По данным РБК, информацию в разделе изменили менее суток назад. Теперь там указано, что в Telegram есть кнопки «пожаловаться», позволяющие «всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте». Необходимо нажать на сообщение или удерживать его (в зависимости от вида и операционной системы устройства), после чего всплывет меню с нужной кнопкой.

«Удивительные» вопросы: Дуров сделал первое заявление после задержания

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей.

В прокуратуре Парижа заявили, что ранее Telegram фигурировал в серии дел, связанных с различными преступлениями. Прокуроры утверждают, что в компании практически не отвечали на французские судебные запросы.

Дурову запретили покидать Францию на время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.