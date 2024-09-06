Представлено самое мощное в мире Android-устройство

Nubia представила игровой планшет Red Magic Gaming Tablet Pro, который, по заявлениям производителя, является самым мощным устройством под управлением ОС Android. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Устройство оснащено 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2880х1800 пикселей и частотой обновления изображения 144 Гц. Планшет также получил четыре динамика и два вибромотора для тактильного отклика, что редко встречается в планшетах.

За производительность планшета отвечает разогнанная версия чипа Snapdragon 8 Gen 3 под названием Leading Version, а также оперативная память от 12 до 24 ГБ и встроенное хранилище объемом 256 ГБ до 1 ТБ. Для предотвращения перегрева предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой, тепловой трубкой и кулером с RGB-подсветкой, вращающимся со скоростью до 20 тыс. оборотов в минуту.

Кроме того, в игровом Red Magic Gaming Tablet Pro имеется основная камера с разрешением 50 Мп и фронтальная камера на 20 Мп. Корпус устройства выполнен из металла, а на задней панели устройства имеется прозрачная полоса, под которой расположено «железо» устройства: вероятнее всего, макет, демонстрирующий процессор и систему охлаждения.

Аккумулятор планшета емкостью 10100 мАч получил поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Стоимость Red Magic Gaming Tablet Pro начинается от 4099 юаней (около 51,2 тыс. руб.) и заканчивается на отметке в 5699 юаней (около 71,2 тыс. руб.). Данная модель представлена для Китая. Презентация глобальной версии под названием Red Magic Nova запланирована на 27 сентября.