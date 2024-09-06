Китай успешно вывел на орбиту 10 спутников связи Geely-0

КНР осуществила успешный запуск спутников связи Geely-03, которые будут использоваться для нужд автопрома. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

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Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 02:30 по пекинскому времени (21:30 мск 5 сентября) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-6 ("Чанчжэн-6"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 534-й пуск.

Спутники будут применяться для тестирования технологий автономного вождения и системы по предоставлению услуг межтранспортной коммуникации китайского автопроизводителя Geely. Кроме того, они предназначены для наблюдения за океанами. Проект осуществляется компанией CGWIC - дочерней структурой CASC, которая прежде осуществляла запуск первой и второй группы одноименных космических аппаратов в июне 2022 года и в феврале 2024 года соответственно.

CZ-6 - трехступенчатая экологически чистая жидкотопливная ракета нового поколения с диаметром обтекателя 2,6 м. Она достигает примерно 29 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1 тонны полезного груза. Это был ее 12-й запуск.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.