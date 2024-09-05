IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером рассказал о разработке российскими операторами связи «белого интернета» для детей. По его словам, ряд сотовых компаний готовят к запуску специальные сим-карты с некоторыми функциональными ограничениями, благодаря которым несовершеннолетним будет заблокирован доступ к небезопасному для них контенту.

В настоящее время эти продукты тестируют и готовят к запуску. Владельцы новых сим-карт получат доступ только к «белому интернету», то есть у них будет доступ только к определенным ресурсам и сайтам, а все остальное – под запретом. Таким образом, пользователям не нужно будет скачивать дополнительные программы для родительского контроля - все ограничения будут «зашиты» на уровне оператора связи… В последнее время наши операторы серьезно обновили свое оборудование, закупили системы DPI, закупили различные фильтры, а также создали свои программные продукты с фильтрами. То есть они доросли до то того, что могут самостоятельно реализовать такой продукт, как сим-карты для детей с доступом только к безопасному контенту. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

В готовящихся к запуску продуктах отечественных операторов связи используются мощные контент-фильтры, в том числе фильтры с искусственным интеллектом (ИИ), добавил специалист.

«Эти фильтры с ИИ способны на лету анализировать трафик и понимать, к каким ресурсам давать доступ детям можно, а каким нельзя», - сказал Зыков, подчеркнув, что за последние годы в России была сформирована крупная база безопасных для детей сайтов.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой создания детских сим-карт, которые будут ограничивать доступ к «взрослым» играм и предоставлять бесплатный доступ к обучающим программам, передавал ТАСС.