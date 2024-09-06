Орбиту МКС подняли почти на 2,5 км перед прибытием «Союза МС-26»

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,48 км для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-26» и приземления «Союза МС-25». Об этом сообщили в Роскосмосе. Таким образом, высота орбиты станции составила 420,69 км над поверхностью Земли.

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«Сегодня в 22.45 мск включились двигатели «Прогресса МС-28», проработали 781,98 секунд, выдав импульс величиной 1,42 м/с.»», - говорится в сообщении компании.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечается на 11 сентября. В состав основного экипажа «Союза МС» включены космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. Корабль В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом.

Корабль «Союз МС-25» с предыдущей миссией в составе космонавтов Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсоном ожидается вернется на Землю 23 сентября. Экипаж проработал на МКС год.