Складной смартфон Honor Magic V3 получил самый тонкий корпус в сегменте

Компания Honor представила на выставке IFA 2024 складной смартфон Magic V3, который выделяется на фоне конкурентов функциями на базе искусственного интеллекта, повышенной надежностью и самым тонким в сегменте корпусом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Honor Magic V3 является самым легким и тонким складным смартфоном на рынке. Его вес составил 226 граммов, толщина в сложенном состоянии — 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм. Корпус устройства изготовлен из специального волокна, что, по заявлениям производителя, увеличивает ударопрочность до 40 раз по сравнению с другими флагманскими моделями.

Смартфон оснащен ультралегким шарниром из фирменной стали Honor Super Steel, обеспечивающим дополнительную прочность и надежность. Устройство получило сертификат долговечности SGS, подтверждающий способность шарнира выдерживать более 500 тыс. складываний.

Honor Magic V3 оснащен гибким внутренним OLED-экраном Honor Super Armored на 7,92 дюйма, устойчивым к ударам, и внешним OLED-экраном на 6,43 дюйма с защитой от царапин Honor NanoCrystal Shield. Смартфон имеет степень защиты от влаги IPX8.

Отдельно отмечается, что Magic V3 поддерживает технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 4320 Гц, что снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр контента, а также дополнительными AI-алгоритмами, которые помогают снизить нагрузку на зрение при длительном использовании.

Камера новинки включает тройной модуль: основной сенсор на 50 Мп с OIS, ультраширокоугольную камеру на 40 Мп с автофокусом для макросъемки и телефотокамеру с разрешением 50 Мп с OIS и оптическим 3,5-кратным приближением. Смартфон поддерживает съемку с использованием искусственного интеллекта и другие ИИ-инструменты.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3.

Honor Magic V3 оснащен усовершенствованной кремний-углеродной батареей третьего поколения емкостью 5150 мАч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Стоимость устройства на глобальном рынке составила €1999 (около 198,2 тыс. руб.).