Для возвращения проблемного Boeing Starliner с МКС применят новый маневр

NASA готовится к возвращению проблемной капсулы Starliner компании Boeing без экипажа, которая была пристыкован к МКС почти три месяца назад — гораздо дольше, чем планировалось для недельного испытательного полета. Для безопасного отхода от МКС Starliner будет использовать новый маневр — «отрыв» (Breakout Burn), который позволит снизить нагрузку на двигатели.

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Во время запуска 5 июня корабль столкнулся с серьезными проблемами, в том числе с отказами движителей и многочисленными утечками гелия. В итоге NASA решило не рисковать и вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Санни Уильямс на Crew Dragon компании SpaceX.

Несмотря на то, что ранее утверждалось, что Starliner может безопасно вернуться вместе со своим экипажем, корабль Boeing вернется в атмосферу Земли в одиночку, а два астронавта вернутся домой в феврале 2025 года.