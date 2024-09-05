В YouTube изменили алгоритм рекомендаций видео подросткам

Как сообщают журналисты издания The Verge, создатели YouTube внесли новые изменения в алгоритм рекомендаций видео подросткам. Теперь площадка не будет показывать юным зрителям ролики, в которых демонстрируется «ненасильственная агрессия» и «идеальная внешность».

Отмечается, что такой контент может быть безобиден, как отдельно взятое видео, однако будет опасным для некоторых подростков при повторном просмотре.

Подростки более склонны, чем взрослые, формировать негативные убеждения о себе, когда видят повторяющиеся образы идеальных стандартов в контенте, который они потребляют.

Ещё новые ограничения распространяются на обучающие материалы по макияжу для изменения внешнего вида носа, формы глаз, а также фитнес-видео, рекламирующие мускулистое и подтянутое телосложение.