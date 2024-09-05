В РФ создали способное «заглянуть» на 10 млн лет назад устройство

Специальную камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая поможет ученым заглянуть в геологию и историю Земли на 10 млн лет назад, разработали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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Ускорительная масс-спектрометрия (УМС) - метод измерения концентрации в образце редких долгоживущих космогенных изотопов, основанный на извлечении атомов с последующим "поштучным" подсчетом интересующих изотопов. Данный метод применяют во многих науках: археологии, геологии, биомедицине, экологии, астрофизике.

"Ученые Лаборатории космологии и физики элементарных частиц Междисциплинарного центра физики элементарных частиц и астрофизики Физического факультета НГУ разработали время-проекционную камеру (ВПК) низкого давления для экспериментов на протонных и ионных пучках низкой энергии. В связке с установками ускорительной масс-спектрометрии они позволят проводить мультиизотопные исследования образцов на мировом уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что временной интервал датирования может быть расширен с 75 тыс. лет назад до 10 млн лет. Для проверки данного метода было проведено моделирование длин пробегов ионов с помощью программы SRIM.

"Используя полученные с альфа-частицами экспериментальные результаты и моделирование в SRIM, мы установили, что изобарные ионы бора и бериллия можно эффективно разделять на УМС на определенном уровне, что обеспечивает датирование в масштабе до 10 млн лет. Разработанная методика идентификации изобар найдет применение в датировании геологических объектов", - цитирует пресс-служба руководителя проекта Андрея Соколова.

ВПК была успешно протестирована с образцами, содержащими такой космогенный изотоп, как 14C, и показала себя работоспособной. Данный проект получил грантовую поддержку Российского научного фонда.