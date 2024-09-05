Человечество призвали не соревноваться с технологиями

Черниговская призвала человечество не соревноваться с технологиями
Попытки человечества соревноваться с технологиями будут непродуктивными.
В своем совершенствовании людям нужно сравнивать себя только с собой и предшественниками, считает директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская.
"Это не более, чем инструменты. <...> Если мы собираемся соревноваться, то тогда нам нужно соревноваться со спортивными машинами, суперкомпьютерами, которые быстрее, чем мы. Это непродуктивная позиция. Мы ни с кем не соревнуемся. Мы должны соревноваться сами с собой и, более того, с теми, кто был до нас. Потому что главные создатели нашей цивилизации уже были", - сказала Черниговская, выступая на пленарной сессии "Долголетие будущего", которая проходит в Гостином дворе на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".