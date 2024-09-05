Человечество призвали не соревноваться с технологиями

Попытки человечества соревноваться с технологиями будут непродуктивными.

В своем совершенствовании людям нужно сравнивать себя только с собой и предшественниками, считает директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская.